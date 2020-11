Sechs Tage lang, von 27. Oktober bis einschließlich 1. November, also während der Herbstferien und sogar an Feiertagen, hatten sich die BBS Kirchdorf – HAK und HLW – in eine Filmlocation verwandelt. Für rund 30 Darsteller fast aller Klassen der beiden Schulen plus einige, meist junge Lehrer hieß es dabei unter Anleitung der Medienprofis Christine Fekesa und Christian Stummer aus Molln "Film ab". Gedreht wurde ein professioneller Imagefilm für ihren sogenannten "Schulcluster".