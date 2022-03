Sechs Cross-Goldene für Amateure-Leichtathleten

Das waren Titelkämpfe so ganz nach dem Geschmack von Fritz Steinparz, Obmann des LAC Amateure Steyr: "Mit sechs Gold- und sieben Silbermedaillen haben unsere Läufer bei weitem alle Erwartungen übertroffen."

Rund 170 Athleten waren bei den Crosslauf-Landesmeisterschaften in Neuhofen/Krems bei idealen Wetterbedingungen an den Start gegangen. Eine tragende Rolle spielten dabei die Läufer des LAC Amateure Steyr. Vor allem auf der Kurzstrecke dominierten die Steyrer Männer diese Titelkämpfe, ebenso fand sich der LAC in vielen Mannschaftswertungen auf dem Podest. Steinparz: "Diese mannschaftliche Geschlossenheit ist eine besondere Freude."

Zwei Landesmeistertitel eroberten die Steyrer Läufer diesmal auf der Kurzstrecke: Tobias Rattinger setzte sich auf der 4800 Meter langen Kurzstrecke ebenso durch wie das Steyrer Team in der Besetzung Tobias Rattinger, Paul Leitenbauer und Daniel Rattinger.

Die Heimreise ebenfalls mit Gold um den Hals antreten durften Flora Heiml (U16; 2400 m), Viona Knoll (U18; 3600 m), Paul Leitenbauer (U20; 4800 m) und Claudia Heiml (U45; 4800 m). Silber eroberte das U16-Team in der Formation Flora Heiml, Sophie und Isabel Ladein (1200 m), Moritz Heiml (U20; 4800 m), Daniel Rattinger (U23; 4800 m), Paul Leitenbauer (Allg. Klasse; 4800 m), das Frauen-Team mit Hannah Köstler, Yulia Ecker und Claudia Heiml (4800 m), das Männer-Team auf der Langstrecke mit Jochen Köllnreitner, Daniel Schlager und Rudi Hauleitner (8400 m) sowie auch Sepp Breitenauer (M55; 8400 m).