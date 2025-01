Sebastian Fuchs gewann Titel im Wintertriathlon

Der junge Weyrer Sebastian Fuchs wurde erstmals Staatsmeister im Wintertriathlon. Der Wettkampf fand bei Flutlicht auf den perfekt präparierten Jogllandloipe statt und verlangte den Athleten bei Minusgraden alles ab.

"Es war mein erster Wintertriathlon überhaupt", berichtete der 22-jährige Ausnahmesportler nach dem Rennen: "Lauftechnisch lief es richtig gut, ich konnte ein hohes Tempo anschlagen. Das Radfahren war aufgrund der rutschigen Bedingungen eine Herausforderung, aber ich habe mich gut behauptet. Beim Langlauf bin ich, obwohl ich erst zum zweiten Mal in dieser Saison auf Langlaufskiern stand, überraschend gut zurechtgekommen." Am Ende stand ein klarer Start-Ziel-Sieg für Fuchs.

Mit diesem Erfolg knüpft der Weyrer nahtlos an seine Erfolge im Vorjahr an, in dem er sich den Titel des österreichischen Duathlon-Staatsmeisters sicherte. Der Wintertriathlon-Staatsmeistertitel ist ein weiterer Beweis für die Vielseitigkeit und Klasse des jungen Athleten, der in der nationalen und internationalen Triathlonwelt längst kein Unbekannter mehr ist.

