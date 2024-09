Sebaldusweg: Pilgern zu Fuß oder auf dem Fahrrad

Offiziell präsentiert wurde kürzlich die neue Sebaldustour bei einer Exklusiv-Woche von 7. bis 14. September. Jeden Tag gab es eine gemeinsame Radausfahrt mit den Projektpartnern inklusive gemütlicher Einkehr und Fahrradsegen am Etappenziel. Ein besonders schönes Erlebnis waren die Empfänge an den Zielkirchen, die während dieser Woche besucht wurden

Sieben Radtouren sind es, die ausgehend von den Orten Weyer und Gaflenz in der Nationalparkregion Kalkalpen liegend, in die Landschaften in der Eisenwurzen führen. Die Tagesetappen sind zwischen 50 und 70 Kilometer lang und mit herkömmlichen E-Bikes locker zu bewältigen. Fünf der sieben Touren sind auch mit Rennrädern befahrbar. Zusätzlich werden Kurzetappen angeboten, deren Länge zwischen 35 und 40 km beträgt. Fährt man alle sieben Etappen, ist man insgesamt 449 Kilometer unterwegs.

Ein Team mit Rudolf Grogger als Ideengeber, Klaus Riedler und Herbert Matzenberger hat vor zwei Jahren gemeinsam mit einer Vielzahl von radinteressierten Mitarbeitern dieses Projekt gestartet. Den Beteiligten war aufgefallen, dass man bei all den beschriebenen Runden jeweils an Kirchen von besonderer Schönheit vorbeigekommen ist. Einerseits sind es imposante sakrale Bauten und andererseits kleine Bergkirchen, die zum Verweilen einladen. Auszeit und Einkehr ist das Motto, bei dem das Wort Einkehr sehr wohl auch im doppelten Sinne zu verstehen ist.

Nähere Informationen sind unter www.sebaldusweg.at und unter www.sebaldustour.at zu finden.

