Sebaldusweg feiert seine fünfte Saison

Mittlerweile ist er bei vielen Einheimischen und Gästen gleichermaßen bekannt wie beliebt: der Sebaldusweg, der sich seinen Weg über 86 Kilometer durch die sechs Ennstal-Gemeinden Großraming, Losenstein, Laussa, Maria Neustift, Weyer und Gaflenz bahnt.

In diesem Jahr geht der Sebaldusweg in seine fünfte Saison – und das wird gebührend gefeiert: Von 29. April bis 5. Mai warten besondere Angebote entlang des Pilgerweges. Alle Einheimischen sind in dieser Woche ganz besonders eingeladen, den Sebaldusweg kennenzulernen und ein Stück zu gehen. Täglich kann man sich dazu, gemeinsam mit der Pilgerbegleiterin Elisabeth Humer, auf den Weg machen. Die Katzensteiner-Mühle in Weyer öffnet jeden Tag zwischen 11 und 13 Uhr ihre Pforten, ebenso wird der Brandstätter Hammer in Losenstein am 29. April und 3. Mai zur Mittagszeit geöffnet sein – der Eintritt ist kostenlos.

Wie kommt man nach Etappenabschluss wieder nach Hause? Auch das ist kein Problem in der Jubiläumswoche: Der Sebaldus-Shuttle verkehrt täglich und jeder kann mitfahren! Bitte unbedingt den Platz – 15 Euro pro Person – im Vorhinein buchen: www.steyr-nationalpark.at

Festmesse am Heiligenstein

Den krönenden Abschluss der Angebote rund um den fünften Geburtstag des Sebaldusweges bildet die Festmesse am Heiligenstein in Gaflenz am Sonntag, 5. Mai, um 15.30 Uhr, bei der "D’Heiligenstoana" für das musikalische Programm verantwortlich sind. Die Pfarre Ennstal sowie das Team des Heiligensteins freuen sich auf viele Besucher.

Alle Informationen zum Sebaldusweg findet man unter www.sebaldusweg.at, genauere Informationen bekommt man gerne unter reichraming@ steyr-nationalpark.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper