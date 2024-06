SCU Ardagger steigt aus der Regionalliga ab

ARDAGGER. In der zweiten Halbzeit riss die Auswärtself SCU Ardagger bei TWL Elektra das Heft an sich und Martin Grubhofer und Lukas Kiehberger erzielten die beiden Tore zum 2:0-Sieg. Gefeiert wurde nach dem Schlusspfiff trotzdem nicht. In der 89. Minute erzielte Bozidar Veskovac in Neusiedl am See den 2:1-Siegtreffer für den FC Mauerwerk, der mit den drei Punkten unmittelbar vor den Mostviertlern in der Tabelle den Klassenerhalt in der Regionalliga Ost auf dem letzten Drücker noch schaffte. "Ja, wir wussten von Anfang an, dass wir nur Passagier sind und den Klassenerhalt nicht in der eigenen Hand haben", verwies der sportliche Leiter Wolfgang Riesenhuber auf die von den Neusiedlern nicht gekommene Schützenhilfe.

