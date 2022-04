SCU Ardagger punktete bei 1:1 in der Wachau

Es entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem die Unterberger-Elf in der Abwehr alles im Griff hatte. Nach dem 1:0-Rückstand in der 58. Minute waren die Gäste sofort um eine Antwort bemüht. Grubhofers Ausgleichstreffer in der 73. Minute brachte Ardagger deutlich mehr Spielanteile. Kiehberger und Kandutsch vergaben in der Nachspielzeit zweimal den möglichen Siegtreffer.