SCU Ardagger gewann 2:1

Das Waldviertel unterliegt dem SCU Ardagger in der 1. NÖ Landesliga: Nach dem 2:3 in Schrems setzte sich die Unterberger-Elf auch bei Waidhofen/Thaya durch. Den Hausherren gelang in der 22. Minute aus dem Nichts die 1:0-Führung, dann versanken sie in der Bedeutungslosigkeit, waren nur mehr mit der Verteidigung beschäftigt und mussten die Vorherrschaft der Gäste anerkennen. Ardaggers spielerisches Potenzial unterstrichen Unterbuchschachner (50.) und Weinstabl (83.), die den Abwehr-Granit der Waldviertler zum 1:2 durchbrachen. Durch Auslosung und Rundenverlegungen tritt Ardagger am Freitag in Langenrohr zur vierten Auswärtspartie in Serie an.