Scooterfahrer sind oft auf Gehwegen unterwegs

Gemeinsam mit zwei Beamten der Polizei Steyr hat sich Ringer kürzlich ein Bild gemacht, wie und wo E-Scooter-Fahrer in Steyr unterwegs sind. Dabei wurden die meistgenutzten Scooter-Strecken und Orte, an denen Beschwerden über Scooterfahrer abgegeben worden waren, besucht. Das Ziel der Aktion war, die Scooter-Nutzerinnen und -Nutzer auf falsches Verhalten hinzuweisen.

"Das häufigste Problem mit Scooterfahrern ist, dass sie auf dem Gehsteig fahren", stellt Ringer fest. Generell würden für das Fahren mit E-Scootern die gleichen Regeln wie beim Fahrradfahren gelten", erklärt die VP-Stadträtin.

"Klar ist, dass unsere Infrastruktur in Steyr insgesamt noch besser an den nicht automobilen Verkehr, also für Fußgänger, Rad- und Scooterfahrer, angepasst werden muss." So könne die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden gewährleistet werden.

