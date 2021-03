Schwerer Unfall auf der A9

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems war gegen 13.55 Uhr auf der Pyhrnautobahn vom Voralpenkreuz kommend in Richtung Graz unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Ried im Traunkreis musste er wegen eines Staus anhalten. Eine nachkommende 28-jährige Welserin bemerkte zu spät, dass der Lenker angehalten hatte. Sie vollzog eine Vollbremsung, konnte aber weder rechtzeitig anhalten, noch ausweichen. Sie krachte gegen das Heck des 47-Jährigen, welcher gegen die Betonmittelleitwand geschoben wurde. Anschließend schlitterte er noch in einen Pkw, welcher auf dem rechten Fahrstreifen stand. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der 47-Jährige, die 28-Jährige und ihr vierjähriger Sohn erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Sie wurden in das Klinikum Wels eingeliefert. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die A9 war für etwa 35 Minuten gesperrt.

