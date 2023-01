Schwere Gegner für Kremsmünster im Abstiegskampf

Für die aktuell auf dem achten Tabellenplatz und damit auf einem Abstiegsrang liegenden Kremstaler geht es gegen Titelverteidiger Vöcklabruck und die Hausherren aus Grieskirchen darum, endlich gute Teilleistungen in zählbare Erfolge umzuwandeln. "Der Tabellenplatz ist gar nicht so unser Fokus, es geht uns tatsächlich darum, unsere Trainingsleistungen im Spiel wiederzufinden", sagt Coach Dietmar Winterleitner. In der Hinrunde gab es nach einem 0:3 gegen Vöcklabruck eine bittere 2:3-Niederlage nach vergebenem Matchball gegen Grieskirchen.

