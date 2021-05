Tausende Protestunterschriften hagelte es gegen den Abbruch und die ersatzlose Streichung des Freibades in Amstetten. Aufgrund der klaren Meinung in der Bevölkerung schwenkte jetzt die Rathausmehrheit aus VP und Grüne um. Die Planungsvorgabe an den Grazer Architekten Robert Gobli wurde dementsprechend abgeändert. Dieser legte nun einen Entwurf und Renderings vor mit einem großen Schwimmbecken, Baby- und Kleinkinderbassin und einem "Aqua-Splash-Bereich".