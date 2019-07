Schweißtreibender Kampf gegen den Sonntagberg

Ein besonderes Sportereignis geht am 21. September zum bereits sechsten Mal über die Bühne: Beim "Sonntagberger Bike & Run" ist zuerst die drei Kilometer lange Bergradfahrt mit 320 Höhenmetern zu bewältigen, anschließend folgt die Vier-Kilometer-Laufstrecke auf dem Sonntagberger Panorama-Höhenweg. Für die Bergfahrt zum mehrmaligen Etappenziel der Österreich-Radrundfahrt stehen Rennrad, Mountainbike oder auch E-Bike zur Auswahl. "Damit wir wirklich jedermann die Teilnahme ermöglichen, haben wir die eigene E-Bike-Wertung", sagt Erika Molterer vom veranstaltenden Askö Waidhofen. Allerdings sei nur Serienausstattung erlaubt.

Am Bewerb kann man als Einzelstarter oder Zweier-Staffel teilnehmen, zudem gibt es eine eigene Generationenwertung, wenn etwa ein Elternteil mit seinem Kind an den Start geht. Zudem locken die Veranstalter, die von der Eisenstraße und der Gemeinde Sonntagberg unterstützt werden, mit vielen Tombolapreisen. "Als besonderen Hauptpreis haben wir heuer einen Wochenaufenthalt mit Halbpension im 4-Stern-Hotel Roslehen in Großarl", sagt Organisator Franz Schachner.

Ermäßigte Gebühr

Bei Anmeldung bis heute, Mittwoch, 31. Juli, ist nur ein reduziertes Startgeld von 15 Euro (Einzel) oder 25 Euro (Staffel) zu entrichten. Danach erhöht sich die Nenngebühr um fünf beziehungsweise zehn Euro bei Nachnennungen.

Infos: www.askoewaidhofen.at