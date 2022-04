Es war an einem Montag, also dem Ruhetag des Steyrer Schwechaterhofes. Chef Wolfgang Pötzl hatte trotzdem etwas zu schaffen und die Buchhaltung zu erledigen. Er fuhr mit seinem Lieferkombi-Pkw zum Gasthof und parkte wie immer in den Sperrstunden des Betriebes vor dem großen Schmiedeeisentor vor dem Gastgarten in seiner eigenen Ausfahrt. Pötzl störte damit ja keinen, hatte er geglaubt.