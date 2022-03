Auf ihrer Website preisen die Eurothermen, die im Besitz des Landes OÖ sind und zu denen auch das Wärmebad in Bad Hall gehört, die Barrierefreiheit ihrer Becken an. Rollstuhlfahrern wird aber in Bad Hall zumindest eine Mutprobe abverlangt, wenn sie in das Wohlfühlbad steigen wollen. Am Beckenrand ist ein Plastiksessel montiert, der an einer Stange nach unten in das warme Nass versenkt wird.