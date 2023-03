Schwarzbauten: Der halben Siedlung in Kleingartenanlage droht der Abbruch

Gestern steckte Tatana Sailer die ersten Setzlinge in die Erde, die Gartenarbeit lenkt sie von der Ungewissheit ab, wo sie in Zukunft mit ihren drei Töchtern und zwei Hunden wohnen soll. Die Fußpflegerin und Kosmetikerin muss um ihre Existenz kämpfen, mit dem Rechtsstreit um ihr Haus in der Kleingartenanlage Erlabach traten sie und ihr Anwalt in "Schauplatz Gericht" vor die Fernsehkamera des ORF.