Schwan flog in Stromleitung: Flügel amputiert

Schwere Verletzungen hat sich ein Schwanenweibchen bei einem Aus-Flug im Innviertel zugezogen: Das Tier war im Raum Schärding in eine Stromleitung geraten und abgestürzt. Mehrere Tage musste die Bruchpilotin an der Unglücksstelle ausharren, bis sie gefunden wurde.

Mitarbeiter des Naturschutzbundes Schärding bargen den lädierten Vogel und riefen das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) um Hilfe. Der Schwan wurde in eine renommierte Tierarztpraxis in Kirchdorf gebracht. Die Diagnose: Trümmerbruch eines Flügels. In einer Notoperation musste der Flügel amputiert werden. Der Eingriff verlief erfolgreich, teilte der Gnadenhof am Mittwoch mit.

"Walpurga", wie der Schwan getauft wurde, erholt sich nun im Tierparadies Schabenreith von den Strapazen ihres Absturzes und der Operation. Aufgrund der schweren Verletzungen sei eine Rückkehr in die freie Wildbahn nicht möglich, heißt es von den Tierpflegern. Der Schwan hat im Tierparadies Schabenreith, das mehr als 500 Nutztiere beherbergt, eine neue, sichere Heimat gefunden.

