Die Füße tragen ihn noch, dass Pfarrer Reinhard Kittl mit dem Korb in der Hand noch einmal durch das Gehölz streift, und sich nach jedem essbaren Hut und Stiel auf dem Waldboden bückt. Noch einmal will der 73-jährige Priester und Pilzkenner den Altar in der Zeller Pfarrkirche mit 85 verschiedenen Sorten Schwammerln auf Moos gebettet schmücken.