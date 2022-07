Schulspende hilft der Ukraine

Diese Summe wurde kürzlich von den Direktoren Eva Anselgruber (r.) und Günther Briedl (l.) an Maria Sabov (2.v.r.) übergeben. Sie ist in der Ukraine Deutschlehrerin und sammelt unermüdlich für Flüchtlinge bzw. für Menschen, die aufgrund des Krieges alles verloren haben. Den Kontakt zu ihr hatte die ehemalige BAfEP-Lehrerin Veronika Amstler (2.v.l.) hergestellt. Mit der Spende kann in der Ukraine vielen Menschen geholfen werden, denn die Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs werden direkt in der Ukraine gekauft, wo diese deutlich günstiger sind.