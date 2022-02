Schulprojekt: Lesen gegen das Vergessen

Gleich zwei Klassen der Berufsbildenden Schulen Weyer nehmen am Projekt "Mein Engagement für Demokratie – Bücher für Schulklassen" der Arbeiterkammer Oberösterreich teil. Die 2. Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe und die 2. Höhere Lehranstalt für Tourismus erhielten je ein Buch in Klassenstärke zum Thema Nationalsozialismus.

Mutige Widerstandskämpferin

Es handelt vom Leben der mutigen Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die dieses Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Anhand des Buches setzen sich die Schüler unter Anleitung ihres Deutschlehrers Adolf Brunnthaler mit den Verbrechen der Nazis auseinander.

Bis 28. März soll nun ein fünfminütiger Beitrag über die beim Lesen gewonnenen Eindrücke und Gefühle erstellt und am Eröffnungstag des Hermann-Langbein-Symposiums in Linz präsentiert werden. Bei dieser österreichweiten Veranstaltung zur Lehrerfortbildung darf man gespannt sein, was den jungen Leuten zu diesem Thema eingefallen ist.