„Dafür, dass wir nur sechs, sieben Stunden pro Tag in der Schule verbringen und nur die Verpackungen unserer Jause gesammelt haben, sind 20 Kilo ein enormer Verbrauch“, staunen die Teilnehmer.

Zu den Themen „Überkonsum, verschwenderischer Umgang mit Papierhandtüchern und Plastikflaschen/-bechern, falsche Mülltrennung etc.“ entwickelten die Schüler lustige Memes und platzierten diese an ungewöhnlichen Orten im Gebäude sowie in den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Zum Abschluss dieser bewusstseinsbildenden Aktion wurde der Müllberg in der Schule aufgebaut.