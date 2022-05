Schulen im Stiftsort sind nun fit für die Zukunft

"Es geht nicht nur um die Gemeindeverwaltung, auch die Schulen wurden digital aufgerüstet", sagt Bürgermeister Gerhard Obernberger. Mittelschule und alle drei Volksschulen wurden in diesem Schuljahr digital vollständig erneuert. Damit stehen Schülern und Lehrern die besten Möglichkeiten offen. Auf die Kindergärten wurde ebenso nicht vergessen und eine ordentliche EDV für die Verwaltung der Kinder geschaffen.

Für die Mittelschule gab es eine völlige Modernisierung der IT-Infrastruktur sowie das Bereitstellen von neuen Cloud- und Serverstrukturen. "Damit war Distance-Learning und -Working ganz einfach möglich, aber auch die schnelle Integration der Notebooks des Bundes für die Schüler. Zwei EDV-Räume mit etwa 50 PCs ermöglichen den Schülern, über den normalen Unterricht hinaus ihre digitalen Fertigkeiten zu erweitern", sagt Direktor Michael Gerstmayr.

In den Volksschulen wurde die gesamte IT auf eine Cloudlösung umgebaut. Damit ist eine zentrale Verwaltung der Schulen sowie der PCs und Notebooks möglich. Zusätzlich investierte die Gemeinde in neue Geräte. Damit ist Kremsmünster fit für die Anforderungen der Zukunft. "Diese Pilotprojekte helfen auch anderen Gemeinden, da alles in Richtung Übertragbarkeit auf andere Organisationen programmiert wird", sagt Haider.