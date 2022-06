Züge der ÖBB fahren in einem neuen Taktschema ein paar Minuten früher ab, weshalb Schüler aus dem Mostviertel, die in Linz zur Schule gehen, sie nicht mehr erreichen können. Bis zum nächsten Anschlusszug der ÖBB tun sich mitunter lange Wartezeiten auf. Die Jugendlichen könnten in der Zwischenzeit mit der privaten "Westbahn" nach Linz fahren, dürfen aber nicht, weil in den dortigen Doppelstockwaggons die Schülerfreifahrt nicht gilt. Der nö.