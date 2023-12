Schülerhilfe für die Notschlafstelle

Maya und Moritz von der 7C am BRG Steyr übergaben die Spende an Silvia Fürweger von der Notschlafstelle.

Für die Schüler war dies Anlass für ein Klassenprojekt. Sie entrümpelten ihre Kleiderkästen und organisierten damit einen Flohmarkt in der Schule. Mit dem erzielten Erlös – immerhin 200 Euro kamen zusammen – wollten sie etwas Gutes tun.

Vor wenigen Tagen besuchte die Klasse nun die Notschlafstelle Steyr. Bei einer Führung durch Silvia Fürweger durften sie diese Steyrer Sozialeinrichtung und ihre Aufgaben kennenlernen. Dabei wurden auch zahlreiche Fragen zu diesem wichtigen Angebot für Menschen in Not und zu Entwicklungen in der Sozialpolitik gestellt. Bei der Übergabe der Spende war die Klasse jedenfalls sehr stolz auf das Ergebnis ihres Sozialprojektes.

