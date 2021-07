Schüler liefen für die Lebenshilfe

Diese soziale Aktion der Schüler der Volksschule Wolfern hat Vorbildcharakter: Im Zuge des Gewaltpräventionsprojekts "respect@school" hatte Direktorin Ines Ruttensteiner mit ihrem Team die Idee, die Kinder am alten Sportplatz in Wolfern Runden für einen guten Zweck laufen zu lassen. Zuvor wurden von den Schülern Sponsoren gesucht. Gunter Mayrhofer, Obmann der Lebenshilfe Steyr, und sein Stellvertreter Franz Zöchlinger durften sich nun über einen Spendenscheck in Höhe von 7476,30 Euro freuen, den sie gemeinsam mit Stefan Egger, der in der Lebenshilfe-Werkstätte Steyr betreut wird, von Direktorin Ruttensteiner überreicht erhielten. Mayrhofer: "Toleranz und Respekt gepaart mit Unterstützung sind jene Dinge, die Menschen mit Beeinträchtigungen benötigen."