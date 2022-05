Schüler lernten, wie sie richtig mit Geld umgehen

"We make Games" nannte sich das Pilotprojekt, das Schüler der 4. Klassen der PMS St. Anna in Kooperation mit der Stiftung für Wirtschaftsbildung und der Game Design-Agentur Playful Solutions durchführten. Dabei beschäftigten sie sich mit Spielkonzepten zu Wirtschafts- und Finanzthemen. "Mit Geld umgehen", "Unternehmerische Ideen verwirklichen" und "Nachhaltige wirtschaftliche Zusammenhänge erforschen" lauteten dabei die Themenkreise. In Kleingruppen entwickelten die Jugendlichen mit Freude und Begeisterung in einem sechsstündigen Workshop mit dem Lehrerteam Karten,- Brett- und Online-Spiele. Hybride Unterstützung für die sieben Gruppen gab es vom Playful Solution Team und einem Team der Stiftung für Wirtschaftsbildung, das Inputs zu Games Designs gab. Eine Expertenjury gab konstruktive Feedbacks und belohnte jeden "Game Maker" mit einer Urkunde.