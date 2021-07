Schüler helfen mit ihrem Taschengeld

Auf einen ebenso aufregenden wie lustigen Tanz auf den Wellen der Enns dürfen sich Steyrer am Samstag freuen: Um 14 Uhr startet beim Kraftwerk Garsten zum zweiten Mal das Pinguin-Charity-Rennen des Clubs 41 Styria. Eine Heerschar an bunten, aufblasbaren, rund 60 Zentimeter großen Vögeln wird sich dann auf die Reise in Richtung Zwischenbrücken machen, die Zielankunft wird je nach Wasserstand eine halbe Stunde später erwartet. Mit dem Erlös aus dem Rennen wird der von Präsident Manfred Schröck geleitete Serviceclub wieder Hilfsprojekte in der Region finanzieren.

Bei der Premiere im Vorjahr waren exakt 164 Pinguine am Start, heuer wurden bereits Patenschaften für rund 300 Vögel an den Mann und die Frau gebracht – und auch an eine ganze Schulklasse: Nachdem eine Lehrerin ihren Schülern von diesem Hilfsprojekt erzählt hatte, entschlossen sich die Schüler der 1A der Mittelschule Münichholz spontan dazu, mit einem Teil ihres Taschengeldes ebenfalls eine Patenschaft – die Teilnahme am Rennen kostet 50 Euro – zu übernehmen.

Paddler sammeln Pinguine ein

Bei Club 41 Styria ist man begeistert von dieser Aktion der jungen Schüler, sollte ihr Pinguin das Rennen gewinnen – als Hauptpreis wartet ein Startplatz im nächstjährigen Drachenbootrennen – wäre es natürlich der Hit.

Allerdings hätten auch alle Unentschlossenen noch die Chance, eine Patenschaft für einen der bunten Vögel zu übernehmen, sagt Rennleiter Günther Briedl: "Bis kurz vor Rennbeginn ist dies telefonisch unter 0664/75026527 noch möglich. An die 100 Pinguine sind noch verfügbar. Je mehr Paten wir finden, umso mehr können wir in der Region helfen."

Der Pinguin-Wettstreit auf der Enns wird auch heuer von den Forelle-Paddlern begleitet – diese sammeln alle Pinguine für das nächstjährige Rennen wieder ein, damit es zu keiner Plastikverschmutzung der Enns kommt.