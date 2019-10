Hannah ist neun Jahre alt, lebt in St. Johann am Walde und leidet am Angelman-Syndrom. Diese Diagnose erhielten ihre Eltern, als das Mädchen gerade einmal ein Jahr alt war. Ihr Entwicklungsstand heute entspricht dem eines 19-monatigen Kleinkindes. "Vor mehr als sieben Jahren habe ich bei einer Fortbildungsveranstaltung eine Lehrerin der betroffenen Familie kennengelernt", sagt Judith Blank, selbst Lehrerin an der NMS Kopernikusschule auf der Ennsleite, "da war für mich sofort