Schüler helfen dem Rotkreuz-Markt

Schüler der Mittelschule kommen im Rahmen des Unterrichtsfaches "Mit viel Verantwortung" derzeit jeden Mittwoch für mehr als zwei Stunden in die Filiale des Rotkreuz-Marktes in Sierning und helfen dort tatkräftig mit. Die freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes bekommen mit diesem Engagement Unterstützung beim Etikettieren der Waren, beim Einräumen der Regale oder beim Saubermachen. "Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über die Abwechslung im Schulalltag und arbeiten daher motiviert und zuverlässig", sagt Karin Klein, Projektleiterin der Mittelschule Sierning. "Es ist unglaublich, wie aktiv die Jugendlichen sind", sagt Filialleiterin Hermine Schmied. "Wir können bis zu vier Paletten an Waren an einem Vormittag gemeinsam für den Verkauf aufbereiten."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper