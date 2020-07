Schüler erliefen mehr als 4000 Euro

Als in den Berufsbildenden Schulen Kirchdorf der geplante Charity-Lauf für die "Happy Kids" in Kenia im Rahmen des "Go Fishnet Projects" coronabedingt abgesagt werden musste, entschied man sich kurzfristig für einen Charity-Homerun. Lehrerin Irmgard Edelbauer stand federführend hinter diesem Projekt, und so wurde von 27. Juni bis 5. Juli von Schülern und Lehrern gesportelt, was die Muskeln hergaben. Die zurückgelegten Kilometer wurden penibel protokolliert. Einige Schüler sammelten mehr als 100 Kilometer in diesen neun Tagen, ein Lehrer legte gar 500 Kilometer auf dem Rennrad zurück. Dabei konnten die Schüler entweder selbst die eigene Leistung sponsern oder sich Sponsoren suchen. Die gesammelten Beiträge sind beachtlich: Die 4a der HAK spendete 1100 Euro, die 8b der HLW knapp 800 Euro.

Das Geld wird für die Grundversorgung der Kinder in Kenia, wie Nahrungsmittel und Medikamente, verwendet. Von Gordon Nyabade, dem Projektverantwortlichen in Kenia, kam prompt ein berührendes Video mit Dankesworten.