Schüler der HAK Kirchdorf sind beim Börsespiel spitze

Noch bis einschließlich 20. März läuft die aktuelle Ausgabe des OÖN-Börsespiels, bei dem unter anderem ein Hrinkow E-Bike aus Steyr im Wert von 5249 Euro auf den Sieger der Schülerwertung wartet. Eine Schule, die von Anfang an beim Börsespiel mitmacht, ist die HAK Kirchdorf. Vor mehr als zehn Jahren feierten die Kremstaler sogar einmal den Sieg in der Einzelwertung, in den vergangenen Jahren gab es mehrere Top-Platzierungen in den Klassenwertungen.

Auch heuer sind die jungen Kirchdorfer wieder mit Eifer und Erfolgshunger am Werk. An der Klassenwertung beteiligen sich die 3AK und die 3BK, zudem versuchen Schüler des vierten Jahrgangs in der Einzelwertung ihr Glück.

Wobei: Von Glück kann man bei den Schülern der HAK Kirchdorf kaum sprechen. Josef Helmberger, Bereichsleiter der HAK Kirchdorf, bereitet sie im Schwerpunkt "Finance & Risk" seit Jahren akribisch nicht nur auf das Börsespiel, sondern auch auf die Finanzwelt vor. "Bei diesem Spiel, das nur zwei Monate dauert, muss man zwar sehr risikoreich investieren, um vorne mit dabei zu sein", sagt der 52-Jährige, der selbst einige Jahre in einer Bank tätig war und seit zwanzig Jahren Lehrer ist: "Aber die Schüler lernen sehr viel bei diesem Spiel, fragen viel und wissen genau, dass sie in der Realität an der Börse anders agieren müssen." Aktuell seien wieder zwei seiner Schüler der 3AK im Spitzenfeld, Lukas Lungenschmied sei zwischenzeitlich sogar auf Rang sechs gelegen.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner