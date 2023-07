Schüler bewiesen Unternehmergeist

Von 26. bis 29. Juni hatten Schüler und Schülerinnen der HAK Kirchdorf vier Tage lang die Möglichkeit, ihre unternehmerischen Fähigkeiten zu beweisen. Am vierten Tag fand die Jurysitzung in der Wirtschaftskammer Kirchdorf statt: Kreativität und Unternehmergeist der jungen Leute waren bemerkenswert. "Wir sind stolz darauf, ein Ort zu sein, an dem junge Talente ihre Fähigkeiten entwickeln können", sagte TIZ-Geschäftsführer Matthäus Radner.

