Schüler aus Kirchdorf gewann beim Europaquiz

Seien Sie mal ganz ehrlich: Hätten Sie folgende Frage gewusst? Und wie lange hätten Sie für die Antwort benötigt? "Mit welcher Buchstabenabfolge wird die Nachfolgerin von Angela Merkel in den Medien gerne bezeichnet?"

Der erst 14-jährige Gregor Czepl aus der 4b des BRG Kirchdorf hatte die Antwort beim Landesfinale des Europaquiz 2020 in der Raiffeisen-Landesbank in Linz in Windeseile parat: "AKK", Annegret Kramp-Karrenbauer; seit Dezember 2018 Bundesvorsitzende der deutschen CDU und seit 17. Juli des Vorjahres auch Verteidigungsministerin.

Neben Czepl hatten sich sein Klassenkollege Daniel Schobesberger sowie in der Oberstufe Elias Meran und Paul Hager (beide 7c) schulintern für dieses Quiz qualifiziert. "Das Europaquiz gibt es seit der Jahrtausendwende", sagt Geschichtslehrer Max Ebenführer, der die vier Schüler zum Landesfinale begleitet hatte, "aber so erfolgreich wie Gregor war noch keiner unserer Schüler." Czepl hatte in der Kategorie AHS-Unterstufe geglänzt. Schon in den beiden Vorrunden war er bei den Besten seines Jahrgangs. In der Finalrunde der Top Acht qualifizierte er sich schließlich souverän für das Finale der besten zwei Teilnehmer. "Dabei mussten sie jeweils fünf Fragen zum Thema Europa, von Politik über Wirtschaft bis hin zu Persönlichkeiten, getrennt voneinander beantworten", sagt Ebenführer, "da waren schon durchaus knifflige Fragen dabei." Speziell die kurze Zeit sei herausfordernd gewesen. Beide Finalisten seien in diesem Finale einfach grandios gewesen, also musste ein Stechen entscheiden.

Gregor drückte bei der entscheidenden Frage zuerst den Buzzer und beantwortete die Frage richtig. Ebenführer: "Damit war Gregor Landesmeister des Europaquiz 2020 und qualifizierte sich für das Bundesfinale von 25. bis 27. März in Bregenz."