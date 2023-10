Schon wieder: Hassparolen auf Schutzweg in Steyr

"Das ist eine Frechheit", sagt Stadträtin Katrin Auer (SP), die umgehend die Polizei informiert hat. Bereits Mitte Juni hatten unbekannte Täter den Schutzweg mit schwarzer Farbe beschmiert. Diesmal ist die Tat besonders perfide, wurde doch am Wochenende der Widerstandskämpfe und des Ausnahmesportlers Otto Pensl gedacht. "Der Lauf im Stadtteil Münichholz war mit mehr als 100 Startern, darunter auch Kinder und Rollstuhlfahrer, ein voller Erfolg", sagt Stadträtin Auer. Eine Wiederholung sei angedacht. Bei dem Lauf wurde keine Zeit gemessen, sondern sieben Kilometer wurden in gemütlichem Tempo und im Andenken an Pensls Vermächtnis absolviert. Bei der Berufsschule wurde zu Ehren Pensls eine Stele installiert und feierlich eingeweiht.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst

