Schon vor Aschermittwoch denkt die "Gesunde Gemeinde" über Fasten nach

Wahrscheinlich geben sich die Gesundheitsbewussten auch schon im Fasching nicht der Völlerei hin. Eine Regeneration von Körper und Seele an den Tagen danach können sie jetzt aber schon buchen: Auf dem Biohof Ebenbauer und im Schloss Rothschild finden von Montag, 27. Februar, bis Mittwoch 8. März, Fastentage statt, bei denen die Teilnehmer vollständig auf feste Nahrung verzichten und nur Kräutertees, Gemüse- und Obstsäfte sowie Gemüsebrühen zu sich nehmen. "So kann sich das Verdauungssystem eine Pause gönnen und der Körper kann sich stattdessen darauf konzentrieren, seine Selbstheilungskräfte und Entgiftungsprozesse zu aktivieren", sagen die beiden ärztlich geprüften Fastenleiterinnen Angelika Wagner und Ramona Sampl, die den Kurs leiten.

Am Montag, 27. Februar, findet um 19 Uhr im Schloss Rothschild ein Informationstreffen statt, wo Hinweise zum Ablauf der Kur gegeben werden. Die eigentliche Fastenwoche beginnt dann am 4. März und dauert bis 8. März, an dem der Kurs am Biohof Ebenbauer mit einem Fastenbrechen beendet wird. "Während der Fastenwoche wird eine vitalstoffreiche Verpflegung in Bioqualität zur Verfügung gestellt, diese ist im Preis inbegriffen", sagt Elisabeth Wieser von der städtischen Plattform "Gesunde Gemeinde", die die Fastenwoche mitveranstaltet.

Zu den Gesamtkosten von 150 Euro pro Teilnehmer steuert die "Gesunde Gemeinde" 40 Euro bei. Anmeldungen unter fasten@biohof-ebenauer.at

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer