Schon mehr als 19.000 Leser haben beim MAS abgestimmt

Der Music Award Steyr (MAS) schlägt in der Region weiter große Wellen. Bereits mehr als 19.000 Stimmen wurden bei der MAS-Premiere abgegeben. Die Bands und Musiker, die einen zweitägigen professionellen Musikvideodreh mit der Steyrer Agentur "Werbeberg" von Tobias Kammerhofer gewinnen können, sind begeistert. Ein Quintett hat sich vom Rest der 17 Bands abgesetzt: Es führt "Mad & Chilli" vor "Bungee", "Roadhouse 44", "Alpkan" und "Bermuda Five". Das Publikumsvoting läuft bis Sonntag, danach urteilt eine Jury über die eingereichten Beiträge, der Sieger wird am 16. Oktober prämiert.

Die Band "Mad & Chilli" hat sich aus einem Projekt beim Theatersommer Haag heraus entwickelt. Bekanntestes Mitglied ist Wiff LaGrange, der auch beim Theater am Fluss in Steyr mitwirkt, Bassist ist der in Steyr lebende Maximilian Modl: "Es freut uns, dass wir so viele Fans haben. Aber derzeit ist es schwer, irgendwo aufzutreten. Wir wollen uns nun als Straßenmusiker etablieren. Ed Sheeran hat ja auch so begonnen."

Seit dem Jahr 2005 gibt es die Band "Bungee", die nur eigene Songs spielt, in Steyr trotz Gitarrist Harald Edelsbacher und Bassist Gerhard Pably aber noch eher unbekannt ist. "Hier aufzutreten ist leider schwierig", sagt Pably, "es gibt zu wenig Auftrittsorte, einzig im Red Rooster sind wir hin und wieder zu hören." Dieser Award sei eine tolle Aktion für Musiker aus der Region, sagt der St. Valentiner Schlagzeuger Rene Bognermayr von "Roadhouse 44" mit dem Steyrer Gitarristen Gabor Ferenc: "Für uns wäre es ein Wahnsinn, das Video zu gewinnen."

Music Award Steyr, stimmen Sie ab: nachrichten.at/steyr

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at