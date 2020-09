Schon einmal ein Konzert als Vorgeschmack

STEYR. Für den Musikpreis "Music Award Steyr" können alle Musiker und Musikerinnen aus Steyr und Steyr-Land bis 26. September ihren Song einreichen. Die Prämierung findet am 16. Oktober statt – zwischenzeitig findet am Samstag von 18 bis 20.30 Uhr ohne lange Vorbereitung ein Pop-up-Konzert am Vorplatz des Museums Arbeitswelt mit den Steyrer Bands "ME" und "Sound Guru’s" statt.

"Beim Music Award Steyr darf das Konzertfeeling nicht fehlen", erklärt Tobias Kammerhofer, Geschäftsführer der Werbe- und Filmagentur Werbeberg, der gemeinsam mit Günter Stöffelbauer von der Eventagentur "High Jump" den Preis ausschreibt.