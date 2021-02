Schock für Kremsmünster: Gebrochene Speiche wurde mit 13 Schrauben fixiert

Nach Absage der Hallenbundesliga sind die AWN Indoors in Enns die einzige Spitzenfaustballveranstaltung der Männer in Österreich. Als Vorrundenzweiter schaltete der TuS Kremsmünster dabei am Samstag im Halbfinale Grieskirchen mit 2:1 aus und traf im Endspiel auf Favorit Enns. Hier führte die Fünf um Kapitän Stefan Winterleitner 11:6 und 5:1, ehe eine Verletzung die Grün-Weißen jäh stoppte: Der TuS-Kapitän zog sich beim Blockversuch gegen den Ennser Teamangreifer Gustav Gürtler einen Bruch von Elle und Speiche zu. Im Klinikum Steyr wurden noch am Abend die Knochen mit 13 Schrauben und einer Metallplatte fixiert.

Die geschockten Kremstaler verloren den zweiten Satz danach in der Verlängerung mit 11:13, das Finale mit 1:2.

„Das Ergebnis ist nebensächlich, Hauptsache Stefan wird wieder“, sagt Mitspieler Laurenz Hübner: „Stefans Verletzung wirft uns zurück, immerhin ist er unser Leitwolf.“ Die Hoffnung sei, dass der Kapitän bis zum Herbst wieder zur Verfügung stehen werde. Trotz der Finalniederlage hob das Trainerduo Dietmar Winterleitner und Reinhold Neller neben der kompakten Leistung des Teams vor allem das Service von Florian Winterleitner und die Abwehrleistung des erstmals im Top-Team des TuS beginnenden Bernie Sinnhuber hervor.

