Schnitzler(eien) von Boes und Kurmayer in Steyr

Conny Boes und Felix Kurmayer treten am Samstag in der Orangerie auf.

Anlässlich des 160. Geburtstages von Arthur Schnitzler haben die gebürtige Steyrerin Conny Boes und ihr Wiener Schauspielkollege Felix Kurmayer in Gedenken an diesen großartigen Autor vor zwei Jahren eine Hommage aus vier Spielszenen zusammengestellt. Schnitzler konnte in seinen Werken die Psychologie von Menschen mit seinem Arztblick sezieren und ausleuchten wie kein anderer. Er war ein scharfer Beobachter und Kenner der österreichischen Seele.

Am Sonntag, 14. Juli, absolviert Boes mit diesen "Schnitzler(eien)" ein Heimspiel: In Zusammenarbeit mit der Orangerie im Schlosspark führen Boes und Kurmayer ab 17 Uhr in Steyr ihr "Stationentheater mit Abendessen" auf. Gespielt werden Einakter und Ausschnitte aus Schnitzlers Werken.

Kartenreservierung erforderlich unter 0664/922 84 84 oder per Mail an connyboes@hotmail.com

