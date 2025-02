Schnelles Internet für 1500 Dietacher

A1 hat in Dietach das Glasfasernetz von der VX Fiber übernommen.

Nach der Übernahme des Glasfasernetzes von VX Fiber vor einem Jahr profitieren sie nun von der hochwertigen Anbindung an das größte Glasfasernetz Österreichs. Mit zunehmender Internetnutzung und stetig steigendem Internetverkehr wird ein stabiles und leistungsfähiges Transportnetz (Backbone) immer wichtiger. A1 hat darauf reagiert und Dietach über zwei unabhängige Wege erschlossen. Diese doppelte Anbindung soll mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit der Internetanbindung garantieren. So wird beispielsweise sichergestellt, dass bei einem Ausfall einer Leitung die zweite Leitung weiterhin den Datenverkehr aufrechterhält. A1-CEO Marcus Grausam: "Bewohner haben die Möglichkeit auf Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s, sowohl im Up- als auch im Download."

