Vazählt hat mir des mei Wirt, weil glesn hat ma davon nix aussa im Internet auf Facebook, i glaub des nennt si auf Deitsch Gsichtsbuach, oba des hab i ned.

Wurscht, weil gfrei i mi, dass was zum Feiern gibt, so wie einst, wie der legendäre Rudi Maier, Gott hab ihn selig, den Schmankerlmarkt gmacht hat, und foit mia ein, dass den jetzt wiederbelebt ham, den Schmankerlmarkt, wo unter neue, bunte Schirm ausgschenkt wird, de de Stadt für zig Tausende von Euro, ned für alle, sondern für einen, kauft hat für den Markt, der dort gar ned sein will, aber macht a des nix, weil ja der Schmankerlmarkt de Schirm verwendet. Is mir oba a Schmankerl vazählt wordn, dass an an Freitag, an dem die Schmankerl ausgschenkt werden, nur drei Schirm aufgstellt warn, weil des Stadtmarketing zwei herborgt hat, und vergessn hat, dass ja de Schirm fürs eigene Festl braucht. Is aber der Ärger nach an Bier verraucht, was aa va eich hofft, euer Michl

Der „Michl von Schnallnberg" berichtet Woche für Woche auf seine eigene, augenzwinkernde Art und Weise über das Steyrer Geschehen abseits üblicher Schlagzeilen.