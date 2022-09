Schmankerl und Ideen aus dem Zwillingsdorf Steinbach

Vor knapp fünf Jahren fand eine Gruppe von Aktivisten aus Steinbach in Thüringen im Steyrtal ein "Zwillingsdorf". Beim Stöbern nach zukunftsträchtigen Alternativen der Dorferneuerung stießen sie im Internet auf den sogenannten Steinbacher Weg.

Neugierig geworden studierten die Deutschen den Eintrag bis ins Detail und waren mehr als erstaunt: Fast alles, was sie da über Dorfentwicklung lasen, traf auch für ihre Gemeinde zu. Den Höhepunkt der Überraschungen bildete der Ortsnamenszusatz "Messerer-Steinbach", denn auch Steinbach im Wartburgkreis war über Jahrhunderte ein Zentrum des altehrwürdigen Messererhandwerks.

Spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar: Diese beiden Dörfer wollen und müssen zusammenarbeiten und voneinander lernen. Nach gegenseitigem Beschnuppern und Erstbesuchen in den vergangenen Jahren kam im Mai erneut eine hochrangige Delegation aus Thüringen ins Steyrtal. Der Grund: Steinbach bekam in Hinterstoder den europäischen Dorferneuerungspreis in Silber überreicht. (Die OÖN berichteten.)

Nun, vor wenigen Tagen, waren wieder die Steyrtaler in Thüringen zu Gast, um über Details der Zusammenarbeit zu beraten und die Kooperation mit Leben zu füllen. Neben einem Workshop zur Geschichte beider Orte und einem Strategiegespräch wurden den Steyrtalern der nahezu authentisch erhaltene Ortskern, eine neu gegründete Spezialbier-Brauerei und das Kulturzentrum "Zum Grünen Baum" vorgestellt.

Den Höhepunkt des Steinbacher-Treffens bildete kürzlich der "Erste Steinbacher Regionalmarkt" mit Direktvermarktern aus beiden Orten. Dabei wurden die zahlreichen Gäste mit Spezialitäten aus dem Thüringer Wald und dem Steyrtal bekannt gemacht und verwöhnt. Ein Dorfrundgang mit besonderem Halt bei der Kirche mit dem hangseitig steil aufsteigenden Friedhof erinnerte eindrücklich an die verblüffende Ähnlichkeit mit der Ortsansicht vom malerischen Steinbach im Steyrtal. (loc)