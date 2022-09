Schmankerl nach Wunsch der Bürger

Die Kunden halten ihre Einkaufskörbe schon bereit für den ersten Wochenmarkt, der morgen, Samstag, am Vormittag erstmals die Stände und Buden im Weißpark in Beschlag nimmt. Bei einer Bürgerumfrage hatte eine große Mehrheit der Haager den Wunsch nach frischem Obst und Gemüse, Speck, Eier, Brot und Käse vom Bauernhof geäußert. "Weil wirklich alle an einem Strang gezogen haben, haben wir es geschafft", sagt der Obmann des Stadtmarketings Gerhard Stubauer. Auch die ortsansässigen Wirtschaftstreibenden sehen das Dutzend Fieranten, das den Markt beschickt, nicht als Konkurrenz zu ihren Geschäften, sondern als Bereicherung des Kaufangebots in der Stadt. Auch der Trafikant Peter Schweinschwaller ist neben Bezirksbäuerin Silvia Schaumberger eine der Triebfedern des Stadterneuerungsprojektes, das der Wochenmarkt ist. Wie der Name sagt, wird der Haager Wochenmarkt zur wöchentlichen Fixeinrichtung. Die Schmankerl werden in einem Zeitraum von 8 bis 12 Uhr angeboten.