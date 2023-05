Schlüsselspiel um Aufstieg

Alexander Weinstabls Goldtor brachte SCU zurück in den Titelkampf.

Drei Runden vor Schluss herrscht in der 1. Landesliga Hochspannung. Ardagger schloss nach dem 1:0 in Mannersdorf – Alexander Weinstabl traf in der 39. Minute zum Goldtor – wieder auf und ist Tabellenführer Kottingbrunn dicht auf den Fersen. Der Leader aus dem Südbahngebiet hat ein nur um einen Treffer besseres Torverhältnis.

Ob Zwettl, das um zwei Zähler weniger auf dem Konto hat, in den Titelkampf noch eingreifen kann, zeigt sich spätestens nach der Begegnung gegen Ardagger, dem Schlüsselspiel für die Mostviertler um einen etwaigen Aufstieg in die Regionalliga. "Derzeit eine Prognose zu erstellen, ist bei dem noch ausstehenden Restprogramm nicht möglich. Einige Langzeitverletzte bereiten uns noch Sorgen. Bei eventueller Punktegleichheit zählen die Spiele gegeneinander. 0:3 und 2:1 sprechen gegen uns", so Wolfgang Riesenhuber, Ardaggers sportlicher Leiter.

