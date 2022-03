Schlosstonne: Saxofonist aus Ukraine

Der ukrainische Saxofonist Andrej Prosorow springt heute beim Styraburg Festival extended aufgrund einer krankheitsbedingten Konzertabsage von Luciano Biondini spontan ein. Er spielt um 19.30 Uhr in der Schlosstonne im Steyrer Schloss Lamberg ohne Gage für die Gäste.

Zum halbstündigen Programm des international gefragten Jazzmusikers liest Hapé Schreiberhuber Gedichte von Josef Weinheber, Bertolt Brecht, Stefan Zweig und Rainer Maria Rilke. Der Eintritt ist frei. Spenden fließen ukrainischen Schutzbedürftigen zu, die in Steyr Zuflucht gefunden haben.

Andrej Prosorow, geboren in Odessa, tourte nach seinem Studium am Jazzkonservatorium der Stadt Wien mit "Fatima Spar and the Freedom Fries" durch Europa und wirkt bei Projekten der Wiener Jazzszene mit.

Prosorow ist immer wieder gern zu Gast beim Styraburg Festival in Steyr und trat auch bereits gemeinsam mit Hapé Schreiberhuber, dem künstlerischen Leiter des Festivals, auf. Engagements führten das Künstlerduo in ihrer Zusammenarbeit bereits nach Palermo, Wien und Wels.

Schreiberhuber bei Susecco

Eine Woche später, am Samstag, 19. März, um 19 Uhr liest Schreiberhuber alleine Kurzgeschichten bei Susecco in der Enge 24. Um Voranmeldung aufgrund begrenzter Sitzplatzanzahl wird gebeten unter tickets@styraburg.com