Schlauchbootfahrer aus der Steyr gerettet

Bei einer Bootstour Mittwoch Nachmittag blieben ein 30-Jähriger und ein 32-Jähriger aus Linz in der Wasserwalze in der Steyr hängen, nachdem sie die dortige Schlauchbootrutsche benutzt hatten. Der Fluss führte wegen der Regenfälle etwas mehr als Wasser als sonst, das Boot füllte sich nach und nach mit Wasser. Zwei Passanten bemerkten die missliche Lage und versuchten zu helfen. Unterdessen riefen weitere Zeugen die Polizei, Feuerwehr und die Rettung.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, gelang es aber den Passanten, die selbst bis zur Hüfte in der an dieser Stelle starken Strömung der Steyr standen, das Boot mit Hilfe einer Rettungsleine zu befreien. Die beiden Linzer gaben an, seit rund 20 Minuten festgehangen zu haben. Sie waren leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlauf.

