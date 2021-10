Schlagzeuger aus Micheldorf begeistert mit Video auf Wurzeralm

Bei Paul Stöckler wird der Song "Ode to the Sun" (Ode an die Sonne) zu einer Ode an die Wurzeralm: Denn der 19-jährige Schlagzeuger aus Micheldorf setzte in seinem neuesten Video, das er gemeinsam mit dem Fotografen und Filmer Sebastian Allmer gedreht hat, nicht nur das Stück der US-amerikanischen Alternative-Rock-Band "Dredg", sondern auch die atemberaubende Bergwelt perfekt in Szene. Stöckler tobt sich dabei auf dem Schlagzeug vor der schroffen Felskulisse sensationell aus. Das Video ist vor wenigen Tagen auf YouTube online gegangen und hat nur positive Rückmeldungen erhalten.

Inspiration durch die Bergwelt

Der 19-jährige Musiker, der seit seiner Kindheit Schlagzeug spielt, entwickelte seine Idee zu diesem Video ausgerechnet in einer Zeit der Unfreiheit, während der Corona-Pandemie. "Ich wollte ein Zeichen setzen für Freiheit und Lebensenergie", sagt Paul Stöckler.

Die Idee entstand heuer im Frühjahr. Der Micheldorfer wollte mitten in der Bergwelt den Song "Ode to the Sun" mit seinen Drums covern: "Da ich aus der Gegend stamme, ist mir sofort die herrliche Bergwelt der Wurzeralm in den Sinn gekommen."

Die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen haben Stöckler dabei unterstützt, sein Equipment auf den Berg und wieder ins Tal zu bringen. Und auch die Grundeigentümer konnte er durch seine Begeisterung für dieses außergewöhnliche Projekt gewinnen.

"Ich möchte mit meinem Video inspirieren und zeigen, was alles möglich ist, wenn man wirklich für etwas brennt", sagt Paul Stöckler. Die Bergwelt selbst sei sehr inspirativ und stimmungsvoll. "Jede Musik erweckt andere Gefühle, Erinnerungen und Stimmungen", betont Stöckler, "dieses Lied erinnert mich an meine Kindheit. Bereits damals träumte ich davon, diesen Song einmal am Schlagzeug spielen zu können."

Nach seinem Bergabenteuer mit dem Schlagzeug widmet sich der Micheldorfer nun wieder dem Klavier, für das er vor drei Jahren seine Leidenschaft entdeckt hat. Im kommenden Winter will er ein neues Stück veröffentlichen. Zudem ist Stöckler als Drum and Bass DJ aktiv.

Mehr zu Paul Stöckler ist unter www.instagram.com und auf YouTube zu finden.