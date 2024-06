Schlag und Infarkt werden nicht mehr von selbst gut

Das Kipferl fällt beim Frühstück aus der schlaffen Hand, die das Kaffeehäferl nicht mehr greift. Ein Symptom, bei dem keiner zaudern und jeder sofort die Rettung (144) rufen solle, sagt der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Urban Schneeweiß. Gemeinsam mit seinen Arztkollegen Primarius Martin Genger und Michael Guger sowie Oberarzt Christian Prevost hält er am Mittwoch, 5. Juni, um 15 Uhr im Saal des Amtsgebäudes Reithoffer Vorträge über Schlaganfall und Herzinfarkt. Grundtenor der Referenten: Beides sind Notfälle, schlimme Folgen haben sie meist, wenn Patienten und Angehörige nach ersten Anzeichen Zeit verstreichen lassen und auf Besserung warten. "Zeit ist Hirn", sagt Schneeweiß, "es kommt auf jede Minute an, Gesundheit und Leben hängen davon ab." Von den Rettungseinsätzen her weiß der Rotkreuz-Chef, dass die Beherztheit, bei Symptomen sofort medizinische Hilfe zu rufen, in Steyr noch stärker ausgeprägt sein könnte. Der frei zugängliche Gesundheitstag soll über beide Erkrankungen aufklären. Zur Vorbeugung wird im Foyer auch Blutdruck und Blutzucker gemessen. (feh)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer