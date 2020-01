"Schiedsrichterturnier": Krimi endete mit Sieg von Neustadtl

Wie jedes Jahr richteten die Schiedsrichter in der Amstettner Sporthalle ein Hallenfußballturnier aus, um die Spielkultur zu fördern.

Das Interesse der Vereine an der Veranstaltung ist ungebrochen. Mit acht Mannschaften startete das Fußballturnier der "Schiedsrichtergruppe Amstetten" in der heurigen Winterpause vom Feld. Oed, das Wolfsbach in der Vorrunde mit 12:2 Wolfsbach die höchste Niederlage zufügte, sicherte sich die Matinee, bei der 89 Tore erzielt wurden, mit einem 4:2-Sieg über Strengberg.

Hausmening gab im Spiel um den dritten Platz Neuhofen mit 5:3 das Nachsehen. Ohne Niederlage, mit den auf der Taktik beruhenden knappen Ergebnissen, 5:2 gegen Winklarn, 2:1 gegen Ardagger und St. Peter, 3:2 gegen Euratsfeld, stand Neustadtl am Nachmittag im Endspiel. Gegner Mauer hatte nach zwei Remis – 1:1 gegen Allhartsberg und 3:3 gegen Blindenmarkt – und zwei hart erkämpften Siegen mit 3:1 gegen Wallsee und 4:3 gegen Biberbach das Endspiel erreicht.

Spannend und im Kräfteverhältnis ausgeglichen lief das Finale ab. Nach 15 Minuten stand es 2:2. Das Penaltyschießen brachte Neustadtl mit 4:3 den Turniersieg. Blindenmarkt fertigte Ardagger im Spiel um den dritten Platz überraschend hoch 6:2 ab. Aus der Statistik war zu entnehmen, dass 118 Tore fielen.