Vorgestern am Abend saß der Gemeinderat im Schiedlberger Rathaus zusammen. Gerne hätte man einen Beschluss gefasst, die Wasser-Misere, die seit zwei Wochen in der Gemeinde herrscht, abzustellen und das Leitungswasser wieder freizugeben. Aber die Gemeindebürger müssen sich weiterhin drei Liter Mineralwasser in Plastikflaschen gratis vom Dorfgreißler oder beim Landproduktehändler im Ort abholen. "Auch bei mir wird der Geduldsfaden immer dünner", gibt Bürgermeister Johann Singer (VP) zu.